Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 340 000 $ pour le mont Rigaud

VAUDREUIL-DORION, QC, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, annonce que 341 228 $ sont consentis à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour l'acquisition de terrains à haute valeur écologique en vue de la création d'un parc régional au mont Rigaud.

L'aide financière, accordée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), contribuera au développement de l'écotourisme sur le mont Rigaud. De plus, elle permettra de préserver les écosystèmes forestiers et les espèces fauniques et végétales qui s'y trouvent.

Ce projet répond aux priorités de la Montérégie, qui visent à protéger et à mettre en valeur les ressources naturelles ainsi qu'à promouvoir et à développer le tourisme.

Citations :

« Ce développement écoresponsable et durable du mont Rigaud s'appuie sur des orientations environnementales tournées vers l'avenir. Les générations futures en profiteront assurément. Voilà un autre projet du FARR inspirant pour le Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En mettant en valeur ce patrimoine naturel et en le préservant, nous faisons rayonner la Montérégie partout au Québec. L'aménagement des espaces naturels permettra de bonifier l'offre écotouristique et récréotouristique, ce qui générera des retombées économiques importantes. »

Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'aide financière annoncée aujourd'hui représente un pas de plus vers la création du parc régional. Ce projet prend en considération les préoccupations des citoyens par rapport à la montagne en prévoyant des mesures de conservation et de réglementation. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Ce projet de développement est un bel exemple de projet écoresponsable et durable qui se veut rassembleur pour nos citoyens et pour tous ceux qui viendront profiter de ses atouts. Je remercie le gouvernement du Québec de reconnaître le mont Rigaud comme un joyau régional. »

Patrick Bousez, président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif est d'appuyer la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Depuis le début du FARR, une aide financière totalisant plus de 12,7 M$ a déjà été annoncée pour la réalisation de 82 projets en Montérégie.

