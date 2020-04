Fondazione Internazionale Menarini stellt neue, „virtuelle" Covid-19-Bibliothek für Ärzte und Pflegepersonal zusammen: Zugriff auf die von Nobelpreisträger Ignarro ausgewählten Studien mit nur ein...

FLORENZ, Italien, 17. April 2020 /PRNewswire/ -- Die von der Fondazione Internazionale Menarini zusammengestellte Sammlung der bedeutendsten und einflussreichsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Covid-19 wird unter Leitung des Nobelpreisträgers für Medizin, Louis J. Ignarro, Mitglied des Wissenschaftsausschusses der Stiftung, ständig ergänzt und aktualisiert und ist auf der Website der Stiftung zu finden: www.en.fondazione-menarini.it. Der Zugang zu dieser Bibliothek ist vollkommen kostenfrei und gibt Gesundheitsdienstleistern weltweit einfachen und schnellen Zugriff auf verifizierte Daten und Informationen. Die Online-Bibliothek zählt bereits mehr als hundert Publikationen und umfasst auch Video-Interviews mit den wichtigsten internationalen Experten. Diese Initiative ist Teil der Mission der Fondazione Internazionale Menarini: die wissenschaftliche Bildung zu fördern sowie die Online-Fortbildung und -Schulung von Gesundheitsdienstleistern zu gewährleisten. Die wissenschaftlichen Artikel sind in einer einfach und schnell zugänglichen Datenbank abgelegt und klassifiziert, sodass die Studien mit einem simplen Klick aufgerufen werden können. Sie sind nach Themen sortiert, von laufenden Studien über Epidemiologie und Kliniken bis hin zu Therapien und offiziellen Richtlinien.

„Wir all befinden uns im schlimmsten weltweiten Albtraum unseres Lebens"

, sagt

Ignarro

.

Das Coronavirus, der Erreger von COVID-19, ist ein höchst ansteckendes und aggressives Virus, das unser Leben in sehr kurzer Zeit total verändert hat. Angesichts dieser Katastrophe ergreift die Fondazione Internazionale Menarini die Initiative und veröffentlicht eine ständig aktualisierte und erweiterte Liste der relevantesten Artikel aus den namhaftesten internationalen Ärzteblättern und medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Wir hoffen sehr, dass Sie diesen Dienst schätzen und nutzen, um Erkenntnisse zu diesem wichtigen und komplizierten Thema zu gewinnen."

„Ein leicht zugängliches, klares und zertifiziertes Tool ist in dieser Zeit noch wichtiger, in der alle üblichen Fortbildungsmassnahmen in der Medizin aufgrund der Coronavirus-Krise ausgesetzt oder nur schwer auszuführen sind", fügt Andrea Cossarizza hinzu, Präsident der International Society for Advancement of Citometry. Die spezifisch für das Coronavirus zusammengestellte „virtuelle" Multimedia-Bibliothek mit Schwerpunkt auf Coronavirus führt alle Gesundheitsdienstleister, die am Kampf gegen Covid-19 beteiligt sind, durch eine grosse Anzahl an Publikationen und verbessert damit das Wissen über das Coronavirus."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1156415/Louis_Ignarro___Nobel_Prize_recipient.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1156432/Fondazione_Internazionale_Menarini_Logo.jpg