Fondaction annonce des résultats exceptionnels, avec un rendement de 11,0 % au cours des 12 derniers mois

Faits saillants du premier semestre de l'exercice financier 2020-2021 se terminant au 30 novembre 2020 :

Rendement à l'actionnaire de 11,8 % pour le semestre, qui porte la valeur de l'action à 14,07 $ ;

Actif net en hausse de 15,2 % à 2,61 milliards de dollars (G$), par rapport à 2,26 G$ au 31 mai 2020 ;

3 987 nouvelles personnes ont cotisé au Fonds et le nombre d'actionnaires atteint 177 497 ;

Création d'une équipe entièrement consacrée à l'investissement d'impact.

MONTRÉAL, le 23 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 14,07 $. Le Fonds a ainsi procuré un rendement à l'actionnaire de 11,8 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2020, résultant en un rendement de 11,0 % pour les 12 derniers mois. Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d'impôt de 35 %* consentis aux contribuables lors de l'acquisition d'actions de Fondaction.

Cette performance financière exceptionnelle s'explique principalement par une conjoncture favorable sur les marchés financiers et par les choix d'investissement de Fondaction, axés sur la finance durable.

Fondaction finance et accompagne des entreprises, des fonds et des projets qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs et qui sont par conséquent plus résilients. Cette approche renforce le portefeuille, comme le révèle le contexte actuel.

Alors que l'économie continue de subir les effets de la crise sanitaire causée par la COVID-19, Fondaction affiche un résultat global cumulatif de 275,1 millions de dollars (M$), grâce aux rendements financiers générés par toutes les catégories d'investissement : rendement de 14,0 % pour les investissements en capital de développement et de 13,0 % pour les autres investissements.

« C'est de plus en plus clair : non seulement il n'y a pas de compromis à faire sur le rendement pour avoir des impacts positifs, mais il devient essentiel de rechercher de tels impacts pour générer du rendement financier de manière durable », fait valoir Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Viser l'impact positif

Fondaction agit pour une économie plus équitable, inclusive, verte et performante, ce qui l'amène à choisir des entreprises destinées à une croissance durable. Tout en se consacrant à l'ensemble de l'économie, Fondaction investit particulièrement dans trois thèmes pour transformer positivement l'économie québécoise : l'agroalimentaire durable, la lutte contre les changements climatiques, et le développement de villes et de communautés durables.

« Le rôle de la finance, c'est d'anticiper les changements pour permettre à l'économie de demain de se concrétiser, poursuit Geneviève Morin. Les thèmes que nous privilégions se révèlent plus pertinents que jamais depuis le début de la pandémie, qui a mis en lumière, par exemple, la nécessité de raccourcir les chaines d'approvisionnement. Avec nos actionnaires, les entreprises de notre portefeuille et l'ensemble de nos partenaires, nous travaillons non pas à relancer l'économie, mais à la transformer. »

Près de 4 000 nouveaux actionnaires se sont joints au Fonds, amplifiant grâce à leur épargne ce mouvement de soutien et de transformation positive de l'économie. À nouveau ce semestre, Fondaction voit augmenter son nombre d'actionnaires (+ 0,6 %, à 177 497 personnes) et son actif net (+ 15,2 %, à 2,61 G$).

Capital disponible pour la croissance durable des entreprises québécoises

Fondaction est présent plus que jamais pour répondre aux besoins financiers des entreprises québécoises engagées dans une telle transformation. Au cours des 3 à 5 prochaines années, le Fonds compte investir un milliard de dollars dans des entreprises, fonds et projets qui y contribuent.

Parmi les entreprises ayant fait leur entrée dans le portefeuille transformateur de Fondaction au cours du semestre, on compte Mabarex (traitement décentralisé des eaux usées, de Montréal) ; WR Transformateurs (transformateurs électriques moins polluants, car refroidis à l'air plutôt qu'à l'huile, de Granby) ; Produits Alimentaires L.M. (relève à la tête de ce transformateur de viandes, poissons et fruits de mer, de Lévis) ; Maple 3 (valorisation des produits de l'érable, de Québec) ; et Gusta (alimentation végétalienne, de Montréal). Fondaction a également continué d'innover pour mettre en œuvre des initiatives financières structurantes, telles que la Fiducie UPA-Fondaction, créée pour protéger les terres agricoles de la spéculation et en favoriser l'accès par la relève. (découvrir le portefeuille d'investissement de Fondaction)

Accentuant le rôle de précurseur en finance durable qui est le sien depuis sa création il y a 25 ans, Fondaction a d'ailleurs annoncé ce semestre la création d'une équipe entièrement consacrée à l'investissement d'impact. (lire le communiqué)

Crédits d'impôt exclusifs de 35 %*

Au fil des années, Fondaction a développé une expertise reconnue dans la réalisation d'investissements à haut rendement sociétal. Afin de lui donner les moyens de poursuivre cette mission particulière, le gouvernement du Québec accorde une bonification de 5 % du crédit d'impôt pour fonds de travailleurs exclusivement aux actionnaires de Fondaction.

Ainsi, en plus de contribuer à une économie plus durable, les actionnaires de Fondaction peuvent profiter de crédits d'impôt totalisant 35 %*, qui s'ajoutent à la déduction REER.

En tenant compte des crédits d'impôt appliqués selon les périodes, et ce, sans considérer l'avantage que peut procurer la déduction pour REER, un actionnaire ayant souscrit régulièrement par épargne systématique, déduite aux deux semaines et en début de période, aurait dégagé l'équivalent du rendement composé annuel de 14,6 % sur 10 ans au 30 novembre 2020.

Sans tenir compte des crédits d'impôt, les rendements composés à l'actionnaire de Fondaction sont de 11,0 % pour 1 an, 6,7 % pour 3 ans, 6,6 % pour 5 ans et 4,1 % pour 10 ans, calculés sur la base de la variation de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 14,07 $ au 30 novembre 2020.

Fondaction prévoit suspendre l'acceptation des souscriptions par montant forfaitaire très prochainement, et ce jusqu'au 31 mai 2021, afin de respecter la limite d'émissions de ses actions fixée par le gouvernement du Québec. Les modes d'épargne systématique demeurent accessibles en tout temps sur le site fondaction.com .

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter au fondaction.com/prospectus.

* Crédits sujets à changement

