Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie 11954206 / US86562M2098
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|Von Tokio an die Wall Street
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24.03.2026 21:09:00
Folgt auf strategische Allianz eine Fusion? Jefferies-Aktie profitiert von Übernahmeberichten
Die Spekulationen um eine Konsolidierung im Sektor der Investmentbanken nehmen Fahrt auf: Berichten zufolge bereitet SMFG eine potenzielle Übernahme der Jefferies Financial Group vor.
• Jefferies Financial unter Druck durch Rechtsstreitigkeiten und Engagement bei First Brands
• Strategische Erweiterung der bestehenden Allianz zwischen Tokio und New York im Fokus
Expansion in die Wall Street: SMFG prüft strategischen Zugriff
Die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group, das zweitgrösste Bankenhaus Japans, hat laut einem Bericht der Financial Times ein spezialisiertes Team zusammengestellt, um die Rahmenbedingungen für eine vollständige Übernahme von Jefferies Financial auszuloten. Die Japaner, die bereits einen Anteil von rund 20 Prozent an der US-Investmentbank halten, lauern demnach auf ein günstiges Zeitfenster, das durch die jüngste Kursschwäche der Jefferies-Papiere entstanden ist. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte ein Sprecher von SMFG, dass man hypothetische Annahmen oder Gerüchte nicht kommentiere, bezeichnete Jefferies jedoch als einen "wichtigen Partner". Der Marktwert von SMFG beläuft sich aktuell auf rund 124,4 Milliarden US-Dollar, was die finanzielle Schlagkraft für eine solche Transaktion unterstreicht.
Belastungsfaktoren: Risikomanagement und Rechtsstreitigkeiten
Jefferies Financial sah sich zuletzt verstärkt mit Skepsis seitens der Investoren konfrontiert, was die Aktie in den vergangenen Monaten belastete, so gab das Papier an der NYSE in den letzten drei Monaten um rund 35 Prozent nach. Im Zentrum der Kritik steht das Risikomanagement der Bank, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des britischen Kreditgebers Market Financial Solutions sowie dem US-Autoteilezulieferer First Brands. Investoren haben Klage gegen Jefferies Financial eingereicht und werfen dem Institut vor, sie über die Risiken eines mit First Brands verknüpften Fonds getäuscht zu haben. Zudem forderte der Regional-Kreditgeber Western Alliance vor Gericht eine Zahlung von 126,4 Millionen US-Dollar ein, während Jefferies jegliches Fehlverhalten von sich weist und die Vorwürfe als unbegründet zurückweist.
Synergien und regulatorische Hürden
Eine vollständige Fusion würde die seit 2021 bestehende Kooperation beider Häuser auf ein neues Niveau heben und SMFG eine deutlich stärkere Präsenz im globalen Investmentbanking sichern. Jefferies belegte im Jahr 2025 den siebten Platz in den globalen League Tables für Investmentbanking-Umsätze, was die Attraktivität für die Japaner erhöht, die auf dem Heimatmarkt gegen Schwergewichte wie Nomura und Mizuho antreten. Dennoch gilt ein Deal keinesfalls als sicher: Experten verweisen laut Reuters auf erhebliche regulatorische Hürden in den USA bezüglich des ausländischen Eigentums an systemrelevanten Finanzinstitutionen. Zudem müssten kulturelle Unterschiede und operative Diskrepanzen überwunden werden, die grenzüberschreitende Übernahmen im Bankensektor historisch oft erschwert haben.
Anleger greifen zu: Jefferies-Aktie im Aufwind
An den Märkten sorgten die Übernahmegerüchte unmittelbar für eine positive Dynamik und hievten die Aktie aus der defensiven Zone. Im Handel an der New York Stock Exchange (NYSE) verzeichnet das Papier von Jefferies Financial ein deutliches Plus von 2,60 Prozent und notierte bei 40,58 US-Dollar. Die ADR-Scheine von SMFG reagieren hingegen etwas verhaltener und legen um 0,67 Prozent auf 19,66 US-Dollar zu, während die Aktie an der Heimatbörse in Tokio den Handel mit einem Kursplus von 2,78 Prozent bei 5.148 Yen beendete.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (spons. ADRs)
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Darum geht es in dieser Folge:
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