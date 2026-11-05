Foley Trasimene Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Foley Trasimene Acquisition hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foley Trasimene Acquisition -40.530 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 500.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 533.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch