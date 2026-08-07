Foley Trasimene Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Foley Trasimene Acquisition hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -7.59 USD. Ein Jahr zuvor waren -40.570 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Foley Trasimene Acquisition 511.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 528.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch