FTAC Emerald Acquisition a Aktie 115040467 / US29103K1007
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10.06.2026 18:18:32
Fold Holdings Shares Surge 26% After Eliminating Secured Debt
(RTTNews) - Fold Holdings, Inc. (FLD) shares climbed 26.21 percent, gaining $0.1608 to $0.7729 on Wednesday after the bitcoin financial services company announced a series of capital transactions aimed at strengthening its balance sheet and supporting future growth.
The stock is currently trading at $0.7729, compared with its previous close of $0.6121 on the Nasdaq. During the session, it opened at $1.3300 and traded between $0.6800 and $1.6000. Trading volume surged to 99.41 million shares, dramatically above its average volume of 164,964 shares.
The company monetized approximately $45 million of bitcoin holdings at an average price of about $71,000 per bitcoin, repaid $20 million of bitcoin-collateralized debt, and allocated the remaining $25 million toward growth initiatives. As a result, Fold eliminated all secured debt, improved liquidity, enhanced cash flow, and maintained a meaningful bitcoin treasury position.
Fold shares have traded between $0.5600 and $5.2500 over the past 52 weeks.
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Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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