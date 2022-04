Fokus: Trend zum E-Auto dürfte nicht so rasch nachlassen

(Hintergrund von Claire Kostmann, AWP)

Zürich (awp) - Der Trend zu elektrischen Autos lässt sich kaum aufhalten. Neuen Schub erhält er derzeit vom Krieg in der Ukraine. Dieser erhöht die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den zuletzt ohnehin schon hohen Ölpreisen. Der Automobilist sieht diese an den Zapfsäulen und spürt sie im Portemonnaie. Verschiedene Faktoren bremsen die E-Autos derzeit aber noch aus.

"Die Preise beeinflussen das Verhalten der Konsumenten ohne Zweifel", sagte Franco Tufo, Chef des auf Automobilstudien spezialisierten Genfer Büros Citec, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Und so sehr die Preise derzeit für die Elektromobilität sprächen, so sehr werde dies Entscheide zugunsten eines E-Autos auf Kosten eines Verbrennungsmotors begünstigen.

Tufo sieht drei entscheidende Faktoren für die Wechselfreudigkeit der Automobilisten. Der erste war die Affäre um manipulierte Dieselmotoren, das so genannte "Dieselgate". Der zweite Faktor sind die steigenden Sorgen wegen des Klimas und der dritte ist nun der Ukraine-Krieg mit den stark gestiegenen Benzinpreisen.

Trend hält auch 2022 an

Auch der Verband Auto-Schweiz bestätigt den ungebrochenen Trend zum elektrisch betriebenen Auto. Seit Jahren nehmen in der Schweiz die Zulassungen von E-Autos oder hybriden Modellen in hohem Tempo zu. Dies sei auch im ersten Quartal 2022 der Fall, sagte ein Sprecher zu AWP.

Per Ende Februar habe der Anteil von elektrisch und hybrid angetriebenen Autos an den gesamten Neuzulassungen bei über 23 Prozent gelegen. Vor einem Jahr waren es in derselben Zeitspanne noch 15 Prozent. Er betonte dabei gleichzeitig, dass diese Autos zum grössten Teil noch vor Kriegsausbruch bestellt worden waren.

Im vergangenen Jahr nahmen die Neuzulassungen dieser Autokategorie um über 62 Prozent zu. Dennoch ist die Zahl der Elektroautos gemessen an der Gesamtzahl der zugelassenen Wagen marginal klein. Laut dem Bundesamt für Statistik rollten 2021 rund 6,3 Millionen Autos auf unseren Strassen. Davon wurden etwa 200'000 hybrid angetrieben und lediglich gut 70'000 vollelektrisch. Zusammen erreichen diese beiden Kategorien also keine 5 Prozent am Gesamtfuhrpark.

Der grösste Autoimporteur Amag nannte die Fördermassnahmen der Politik und die angepasste Modellpolitik der Hersteller als zwei Hauptgründe für den Boom der E-Autos. So würden gewisse Hersteller schon bald in gewissen Regionen überhaupt keine Verbrenner mehr verkaufen. Auto-Schweiz schätzt, dass bereits im Jahr 2025 mehr als die Hälfte der Neuzulassungen auf Elektroautos entfallen wird.

Teilemangel und Ladeinfrastruktur als Bremsklötze

Der steigenden Nachfrage stellen sich aber verschiedene Probleme entgegen. Auto-Schweiz verweist auf den Mangel an Halbleitern und weiteren Teilen, der viele Hersteller bei der Produktion stark behindere. Die Geschehnisse in der Ukraine würden diese Probleme nun noch verstärken, so der Sprecher.

Ein wichtiges Teil bei der Autoherstellung sind die Kabelbäume, welche bislang in grosser Zahl im Osten der Ukraine hergestellt wurden. Der Ersatz dieser Kapazitäten ist laut Auto-Schweiz kompliziert und wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Noch nicht genug getan hat sich auch hinsichtlich der Ladeinfrastruktur in der Schweiz. Ohne Verbesserungen am Stromnetz und bei den Ladekapazitäten komme hier ein grosser Engpass auf die Elektromobilität zu, erklärte Citec-Direktor Tufo. Er geht dennoch davon aus, dass sich die E-Mobile - ähnlich der Entwicklung bei den E-Bikes - deutlich schneller verbreiten werden, als noch vor zehn Jahren prognostiziert.

