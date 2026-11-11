Foghorn Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Foghorn Therapeutics präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.80 USD. Im letzten Jahr hatte Foghorn Therapeutics einen Gewinn von -0.250 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foghorn Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 925.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83.5 Millionen USD im Vergleich zu 8.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch