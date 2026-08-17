Focus Universal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Focus Universal hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.69 USD gegenüber -8.000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1600 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Focus Universal einen Umsatz von 0.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch