Focus Universal gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Focus Universal lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Focus Universal vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.80 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6.400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2566.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch