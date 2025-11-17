Focus Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Focus Systems gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Focus Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38.60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22.51 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Focus Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.79 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch