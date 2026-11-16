Focus Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Focus Systems lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 46.99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38.60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.48 Milliarden JPY – ein Plus von 7.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Focus Systems 8.79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch