Fobi AI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fobi AI hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7.84 Prozent auf 0.51 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0.47 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch