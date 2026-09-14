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14.09.2026 06:37:00
FNM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
FNM lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 174.3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152.0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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