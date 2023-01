Fnac und Decathlon schliessen mehrere Verkaufsstellen

Die französische Multimedia- und Elektronikkette Fnac schliesst einen grossen Teil ihrer Verkaufsstellen in Manor-Warenhäusern der Deutschschweiz. Insgesamt sind zehn "Shop-in-Shop"-Filialen mit rund 60 Mitarbeitenden von der Schliessung betroffen. Zudem werden auch drei ähnliche Geschäfte von Decathlon den Betrieb einstellen.

Der Handelskonzern wolle sich wieder auf die Westschweiz konzentrieren, wo er seit 20 Jahren tätig sei, erklärte der operative Leiter von Fnac-Darty, François Gazuit, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Mit den Massnahmen wolle er ein "rentables und nachhaltiges Wachstum" der Schweizer Tochtergesellschaft sicherstellen.

Noch 17 Manor-Verkaufsstellen

"Wir werden 17 Verkaufsstellen innerhalb von Manor sowie unsere neun eigenen Boutiquen beibehalten", sagte der Manager. Neben den Standorten in der Romandie werde Fnac Schweiz auch die Manor-Verkaufsräume in Biel, Basel, Emmen und Lugano beibehalten. Fnac Schweiz hatte 2021 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Manor landesweit 27 "Shop-in-Shops" in den Warenhäusern der Genfer Gruppe eröffnet.

Die zehn von der Reorganisation betroffenen Verkaufsstellen würden nun zwischen April und Ende Juni geschlossen, erklärte Gazuit weiter. "Wir schliessen diese zehn Verkaufsstellen, weil sie im Vergleich zur Westschweiz eine geringere Kundenfrequenz verzeichnen." Damit wolle sich Fnac Schweiz wieder auf diejenigen Verkaufsstellen konzentrieren, die ein hohes Entwicklungspotenzial aufwiesen.

Positive Rentabilität

Die 17 verbleibenden Verkaufsräume in den Manor-Geschäften würden dieses Jahr eine kritische Grösse erreichen, zeigte sich Gazuit überzeugt. Fnac Schweiz betreibt zudem neun unabhängige Boutiquen. Diese hätten im vergangenen Jahr einen "leicht rückläufigen Umsatz bei stabiler positiver Rentabilität" erwirtschaftet, sagte der Fnac-Manager.

Schweizweit beschäftigt Fnac derzeit noch rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den von der Umstrukturierung betroffenen Personen sollen nun "individuelle Lösungen" angeboten werden.

Die Reorganisation wird zudem auch das Management in der Schweiz betreffen. So wird der derzeitige Generaldirektor von Fnac Schweiz, Cédric Stassi, durch Adrien Rétoré ersetzt. Der Vertrag zwischen Manor und Fnac Schweiz läuft noch bis 2025.

Decathlon schiesst drei Verkaufsstellen

Auch der französische Sportartikelhändler Decathlon wird drei seiner Verkaufsstellen in Manor-Märkten schliessen. Konkret geht es um die Geschäfte in Freiburg, Zürich Letzipark und St. Gallen. Dies geht aus einer Erklärung des Unternehmens hervor, die AWP vorliegt und eine Meldung von "Le Temps" bestätigt. "Nach einer Testphase haben Decathlon und Manor in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die zweite Phase ihres Kooperationsprojekts nicht umzusetzen", schreibt Decathlon.

Die Partnerschaft zwischen Decathlon und Manor werde daher im Februar 2023 beendet. Die Beschäftigen der betroffenen Geschäfte sollen an anderen Decathlon-Standorten eingesetzt werden.

Decathlon ist seit 2017 in der Schweiz vertreten, zunächst mit einer Website und zwei Verkaufsstellen. 2018 übernahm der Konzern die 23 Geschäfte von Athleticum, die zu den Manor-Inhabern Maus Frères gehörten. Aktuell betreibt Decathlon 29 Geschäfte in der Schweiz und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter.

Genf (awp)