FMC grenzt EBIT-Wachstumsprognose 2024 auf oberes Ende der Spanne ein

DOW JONES--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat nach deutlichem Anstieg von operativem Ergebnis und operativer Ergebnismarge im dritten Quartal die EBIT-Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2024 auf das obere Ende der Spanne eingegrenzt. Demnach plant der MDAX-Konzern für dieses Jahr nun mit einem operativen Ergebnisanstieg um 16 bis 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bislang hatte der Bad Homburger Konzern einen Anstieg des operativen Gewinns (EBIT) im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt. Beim Umsatz geht FMC im laufenden Jahr unverändert von einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr aus. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten für 2024 sind währungsbereinigt und ohne Sondereffekte.

Das Ziel, bis 2025 eine operative Marge zwischen 10 und 14 Prozent zu erwirtschaften, bekräftigte der stark in den Vereinigten Staaten präsente Dialyse-Konzern ebenfalls.

Für die Monate Juli bis September meldete FMC einen Umsatzrückgang von 4 (währungsbereinigt 2) Prozent auf 4,76 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Umsatz um 2 Prozent. Analysten hatten FMC im Mittel 4,838 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 43 Prozent auf 463 Millionen Euro. Analysten hatten das EBIT im Mittel auf 434 Millionen Euro veranschlagt. Das Konzernergebnis nach Steuern und Dritten stieg um 153 (währungsbereinigt 155) Prozent auf 213 Millionen Euro. Hier hatten Analysten im Konsens 198 Millionen Euro erwartet.

Das zugrundeliegende Behandlungswachstum in den USA drehte sich ins Positive.

"Im dritten Quartal konnten wir unsere finanziellen Ergebnisse weiter verbessern und erzielten einen deutlichen Anstieg in unserer operativen Ergebnismarge in Richtung unserer Margenziele für 2025", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Die Marge im Segment Care Delivery hat sich weiter verbessert und reichte deutlich in den Zielkorridor für 2025. Das Segment Care Enablement behielt die erheblichen Margenfortschritte aus dem ersten Halbjahr bei. Unser klarer Fokus auf die operative Leistungsverbesserung sowie die anhaltende Dynamik bei der Umsetzung von FME25-Einsparungen haben zu den Fortschritten im dritten Quartal beigetragen."

