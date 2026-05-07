FMC Aktie 931179 / US3024913036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.05.2026 14:03:37
FMC Corp Agrees To Sell Its India Business To Crystal Crop For $252 Mln
(RTTNews) - FMC Corporation (FMC), an agricultural sciences company, Thursday announced that it has agreed to sell FMC India Private Limited to Crystal Crop Protection Limited, a crop solutions company in India for $252 million.
In July 2025, FMC announced its decision to divest the company's crop protection commercial business in India, enabling FMC to participate in the Indian market through a new go-to-market approach, the company said in a statement.
With this acquisition, Crystal Crop will obtain FMC India's commercial operations in the crop protection field, including a license to FMC's brands sold in India. Further, Crystal Crop will also receive a preferred supply agreement for certain FMC active ingredients and formulated products, as well as preferred access to FMC's pipeline of active ingredients in India for the crop protection field.
The transaction is expected to close by 2026 end.
In pre-market activity, FMC shares were trading at $15.23, up 2.97% on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu FMC Corp.
|
28.04.26
|Ausblick: FMC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: FMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: FMC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: FMC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu FMC Corp.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich in Grün - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag von ihrer unsicheren Seite. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.