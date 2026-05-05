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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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05.05.2026 07:02:42

FMC bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2026

Fresenius Medical Care
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Von Britta Becks

DOW JONES--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im ersten Quartal 2026 die Markteinführung seiner 5008X-Dialysegeräte in den USA vorangetrieben, und seine Jahresziele bei Vorlage der Erstquartalszahlen bekräftigt.

Organisch und währungsbereinigt wuchs der DAX-Konzern in den Monaten Januar bis März um 4 Prozent. Die Umsatzerlöse gingen um 6 (währungsbereinigt plus 3) Prozent auf 4,612 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im Mittel mit 4,586 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Die organischen Behandlungsmengen im wichtigen US-Markt verringerten sich um 0,4 Prozent.

Das operative Ergebnis verringerte sich um 14 (währungsbereinigt 9) Prozent auf 286 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 6,2 von 6,8 Prozent. Der Analystenkonsens hatte auf 283 Millionen Euro EBIT gelautet. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte lag mit 467 Millionen Euro um 2 (währungsbereinigt 10) Prozent über Vorjahr; die Marge verbesserte sich auf 10,1 von 9,4 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 plant der Bad Homburger Konzern unverändert mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres. Das operative Ergebnis sieht er auf einem konstanten Niveau, mit einer Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren einstelligen Prozentbereich.

Grund für den verhaltenen Ausblick ist die für dieses Jahr geplante gross angelegte Markteinführung neuer Dialysegeräte in den USA, die FMC zunächst ausbremsen wird, langfristig aber für einen deutlichen Profitabilitätsschub sorgen soll, da mit der flächendeckenden Einführung der sogenannten hochvolumigen Hämodiafiltrationstherapie in den USA eine geringere Patientensterblichkeit und damit höhere Behandlungsmengen einhergehen sollen.

"Wir sind hochzufrieden mit der Geschwindigkeit der Einführung unseres innovativen 5008X CAREsystems", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Es ist bereits in etwa 100 Kliniken verfügbar und es wurden bereits mehr als 100.000 Behandlungen damit durchgeführt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)

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