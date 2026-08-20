Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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20.08.2026 20:16:36
FMC-Aktie verliert: Fresenius baut Beteiligung erneut weiter ab
Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC).
Während die Fresenius-Aktie im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zulegte, gab das Papier von FMC um gut ein Prozent nach.
/nas/he
BAD HOMBURG (awp international)
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