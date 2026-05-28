Fresenius Medical Care Aktie 523134 / US3580291066
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28.05.2026 16:24:44
FMC-Aktie in Grün: Start der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms
Fresenius Medical Care hat die erste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro am Donnerstag gestartet.
Die FMC-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,24 Prozent tiefer bei 36,63 Euro.
DOW JONES
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