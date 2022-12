FMC-Aktie im Minus: Neue Chefin von Fresenius Medical Care tritt nach nur zwei Monaten zurück

Wie der Dialyseanbieter am späten Montagabend mitteilte, hat der Aufsichtsrat die Finanzvorständin und stellvertretende CEO Helen Giza mit Wirkung zum 6. Dezember zur Vorstandsvorsitzenden ernannt. Carla Kriwet, die ihr Amt erst am 1. Oktober angetreten hatte, verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund strategischer Differenzen. Giza bleibt in Personalunion bis auf Weiteres Finanzvorständin der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

"In einer fundamental gesunden Branche muss sich Fresenius Medical Care noch stärker auf den operativen Turnaround fokussieren, die Unternehmensperformance weiter verbessern und sich auf seinen Kern konzentrieren", sagte der Vorstandschef des Mutterkonzerns Fresenius SE, Michael Sen, laut Mitteilung. Giza sei "bestens geeignet, das Unternehmen auf dem vor ihm liegenden Weg zu führen".

Auf der Handelsplattform XETRA verliert die FMC-Aktie zeitweiswe 0,97 Prozent auf 30,67 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)