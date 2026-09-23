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Fresenius Medical Care Aktie 523134 / US3580291066

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Begrenzter Vorfall 23.09.2026 16:09:00

FMC-Aktie gewinnt nach Hackerangriff

FMC-Aktie gewinnt nach Hackerangriff

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) aus Bad Homburg ist Opfer eines Hackerangriffs geworden.

Fresenius Medical Care
19.70 EUR 0.51%
Kaufen Verkaufen
Das Unternehmen untersuche derzeit "einen Cybersicherheitsvorfall, bei dem es zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl interner Systeme gekommen ist", teilte der DAX-Konzern mit. "Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf Medizinprodukte, die Patientenversorgung, die Produktion oder auf den laufenden Geschäftsbetrieb."

Man habe umgehend Massnahmen ergriffen, um die Situation einzudämmen und zu beheben. Zudem habe das Unternehmen führende Cybersicherheitsexperten hinzugezogen und die zuständigen Strafverfolgungsbehörden informiert. Der Schutz von Systemen und Privatsphäre hätten höchste Priorität. Angaben zu weiteren Details, etwa zur Höhe des Schadens oder ob Daten abgegriffen wurden, machte das Unternehmen nicht.

Deutsche Unternehmen immer wieder Opfer von Cyberattacken

Unternehmen in Deutschland werden immer wieder von Cyberangriffen getroffen. So stahlen Unbekannte im Sommer Daten von Kunden des Lidl-Onlineshops. Und die Deutsche Bahn war im Februar einem grossangelegten Cyberangriff ausgesetzt - mit Folgen für die Buchungs- und Auskunftssysteme des Konzerns.

Nach einer Befragung des Digitalverbands Bitkom unter rund 1.000 Unternehmen waren 96 Prozent der befragten Firmen binnen eines Jahres von Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage betroffen oder vermuten entsprechende Vorfälle. Der jährliche Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft durch Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage liegt demnach mindestens bei 211 Milliarden Euro.

Die Aktie von Fresenius Medical Care gewinnt zeitweise via XETRA 0,84 Prozent auf 39,63 Euro.

/als/DP/men

BAD HOMBURG (awp international)

Weitere Links:

FMC-Aktie verliert: Fresenius baut Beteiligung erneut weiter ab

Bildquelle: Fresenius Medical Care
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