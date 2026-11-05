Flywire stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flywire hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Flywire im vergangenen Quartal 250.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flywire 200.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch