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07.08.2026 06:37:00
Flywire hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Flywire hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 167.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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