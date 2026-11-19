Flyte Aviation hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -17.000 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 700 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Flyte Aviation einen Umsatz von 0.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch