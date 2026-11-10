FLYING GARDEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FLYING GARDEN gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.21 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44.63 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch