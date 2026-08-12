FLYING GARDEN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FLYING GARDEN veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 28.93 JPY gegenüber 27.74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2.37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FLYING GARDEN 2.15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch