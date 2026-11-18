Flying Eagle Acquisition hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Flying Eagle Acquisition -1.140 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 31.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch