Fly-E Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fly-E Group gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.180 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33.76 Prozent auf 2.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch