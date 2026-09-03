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03.09.2026 06:37:00
Fly-E Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fly-E Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -2.41 USD. Ein Jahr zuvor waren -6.000 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 2.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 48.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fly-E Group 5.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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