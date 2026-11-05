Flux Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Flux Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.150 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 48.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch