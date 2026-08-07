Flutter Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Flutter Entertainment präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1.57 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.590 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Flutter Entertainment im vergangenen Quartal 4.33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flutter Entertainment 4.19 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch