Flutter Entertainment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Flutter Entertainment veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.910 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Flutter Entertainment 3.87 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch