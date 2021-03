Flutter Entertainment 2020 operativ den über Erwartungen

Von Adria Calatayud und Olaf Ridder

BARCELONA (Dow Jones)--Beim britischen Wett- und Onlinespielkonzern Flutter Entertainment ist der Vorsteuergewinn 2020 nach Abschreibungen sowie Restrukturierungskosten im Volumen von 573 Millionen Pfund bis auf 1 Million Pfund zusammengeschnurrt. Für 2019 hatte das im FTSE 100 notierte Unternehmen noch vor Steuern noch 135,7 Millionen Pfund verdient.

Der Eigner von Glückspielmarken wie FanDuel, Paddy Power, Betfair und PokerStars hat seinen Umsatz mit Hilfe der im Mai vergangenen Jahres zugekauften kanadischen Stars Group unterdessen von 2,14 auf 4,14 Milliarden Pfund mehr als verdoppelt. In einer Pro-forma-Betrachtung, die die Zahlen beider Unternehmen ab Anfang 2019 berücksichtigt, stieg der bereingte operative Gewinn (EBITDA) um 13 Prozent auf 1,23 Milliarden Pfund und der Umsatz um 27 Prozent auf 5,26 Milliarden Pfund.

Analysten hatten nach einer vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung mit einem Pro-forma-Umsatz von 5 Milliarden Pfund und einem bereinigtes EBITDA von 1,16 Milliarden Pfund gerechnet.

Flutter verzeichnet derzeit starkes Wachstum. In den ersten sieben Wochen des neuen Jahres kletterten die Einnahmen um 36 Prozent. In allen Geschäftsbereichen waren mehr Spieler am Start.

Flutter kündigte keine Dividendenzahlung an. Die Integration der Stars Group komme gut voran, hiess es, die jährlichen Synergien aus dem Zusammenschluss beziffert Flutter mit 170 Millionen Pfund und damit 30 Millionen höher als bisher.

