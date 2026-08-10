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10.08.2026 06:37:00
Fluor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fluor lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14.81 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 4.33 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.98 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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