|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 12:57:39
Fluor Swings To Profit In Q3, Reiterates FY26 Adjusted EBITDA Guidance
(RTTNews) - Fluor Corp. (FLR), an engineering and construction services company, on Friday reported a return to profit for the third quarter of fiscal 2026, compared with a loss in the prior year period.
The swing to profit during the quarter was primarily supported by a one-time pre-tax gain of $73 million from the sale of its interest in ICA-Fluor.
Further, the firm affirmed its full year adjusted EBITDA guidance.
For the third quarter, net earnings attributable to Fluor were $158 million or $1.16 per share, compared with a net loss of $697 million or $4.30 per share in the prior year quarter.
Adjusted net earnings were $105 million or $0.77 per share, while in the prior year quarter earnings on an adjusted basis were $111 million or $0.68 per share.
Consolidated segment profit improved to $248 million, compared with a loss of $439 million in the prior-year quarter.
EBITDA increased to $213 million from a loss of $469 million in the prior-year quarter.
Adjusted EBITDA declined to $142 million from $161 million a year earlier.
Revenue increased 10 percent to $3.72 billion from $3.37 billion in the same period last year.
Looking ahead to the full year, Fluor continues to expect adjusted EBITDA guidance of $500 million to $525 million.
In pre-market, the shares were trading 0.82 percent higher at $44.65, after closing Thursday's trading 5.52 percent lower on the New York Stock Exchange.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fluor Corp.
|
05.11.26
|Ausblick: Fluor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Fluor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Fluor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Fluor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Fluor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fluor Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.