Fluor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fluor hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -4.300 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.72 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fluor einen Umsatz von 3.37 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch