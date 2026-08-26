FluoGuide A-S Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FluoGuide A-S Registered lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

FluoGuide A-S Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.14 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.970 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch