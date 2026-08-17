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17.08.2026 06:37:00
Fluidomat gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fluidomat hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.37 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.34 Prozent auf 118.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 123.9 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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