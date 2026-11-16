Fluicell Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fluicell Registered lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.52 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fluicell Registered 2.4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch