Fluicell Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fluicell Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.65 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2.100 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 940.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch