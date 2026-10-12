PowerBank Corporation Registered Shs Aktie 147348995 / CA73933V1004
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12.10.2026 14:55:58
Flugzeug wegen Powerbank-Brand in Indien umgeleitet
PowerBank Corporation Registered ShsDer Flug habe auf der Route zwischen Delhi und der Grossstadt Chennai umgeleitet werden müssen, nachdem Rauch entdeckt wurde, zitierten mehrere Medien die Airline IndiGoWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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