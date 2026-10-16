Ryanair Holdings Aktie 30087141 / US7835132033
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16.10.2026 08:39:36
Flugverkehr über Italien gestört
ROM (awp international) - Wegen Störungen im Datenübertragungsnetz der Flugsicherungsdienste ist der Flugverkehr über Italien seit mehreren Stunden beeinträchtigt. Dies teilte die Flugsicherung Enav in Rom mit. Seit 6.00 Uhr seien deshalb "Massnahmen zur Verkehrsteuerung" in Kraft. Dies führe dazu, dass im italienischen Luftraum weniger Flugzeuge abgefertigt würden. Einen Hacker-Angriff oder Sabotage schloss die Behörde zunächst aus.
Betroffen sind sowohl Maschinen, die in Italien starten und landen wollen, als auch Flugzeuge, die Italien überfliegen. Zu den Hintergründen der Störungen äusserte sich die Behörde nicht näher. In der Mitteilung heisst es jedoch: "Es ist ausgeschlossen, dass die Störungen auf böswillige Handlungen zurückzuführen sind."
Die Enav ist für Überwachung, Kontrolle und Sicherung des Betriebs im italienischen Luftraum mit grossen Flughäfen wie Rom oder Mailand zuständig. Pro Jahr wickelt sie etwa zwei Millionen Flüge ab./cs/DP/jha
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