|
21.09.2026 22:09:36
Flugstopp an Airports der US-Ostküste angeordnet
(Ausführliche Fassung)
WASHINGTON (awp international) - An mehreren Flughäfen an der US-Ostküste kommt es nach einer technischen Störung zu teils massiven Verspätungen. An einigen Airports gilt seit dem Montagmorgen (Ortszeit) sogar ein Flugstopp. Dies sind die New Yorker Flughäfen Newark und Westchester County, sowie der Flughafen Teterboro in New Jersey, wie die US-Luftfahrtbehörde (FAA) mitteilte. Es kommt zu massiven Verspätungen und Hunderten Flugstreichungen.
Zunächst war am Morgen ein Flugverbot am Flughafen Newark in New York bekanntgeworden. "Abflüge zum Newark International sind aufgrund eines Geräteausfalls ausgesetzt", hiess es dazu auf der Webseite der FAA. Darauffolgend waren anschliessend auch LaGuardia und JFK in New York, der Logan International Flughafen in Boston und der Internationale Flughafen Philadelphia von einem Flugstopp betroffen.
Aktuell soll der Flugverkehr nach Angaben von US-Verkehrsminister Sean Duffy am LaGuardia in New York und in Philadelphia wieder aufgenommen werden. Newark, Westchester County und Teterboro seien weiterhin betroffen. Die FAA meldete für die Flughäfen Boston und JFK keinen Flugstopp mehr, sondern lediglich Verspätungen.
Glasfaserkabelverbindung in New Jersey durchtrennt
Duffy nannte in seinem Statement auf der Onlineplattform X auch den Grund für den technischen Ausfall: Demnach hatten Bauarbeiter der US-Bahn Amtrak versehentlich eine Glasfaserkabelverbindung in New Jersey durchtrennt.
Der US-Nachrichtensender CNN zitierte ein Statement des Mobilfunkanbieters Verizon : "Wir haben ein Glasfaserkabel, das parallel zu einer Amtrak-Bahnstrecke in New Jersey verläuft. Bauarbeiter, die in diesem Bereich tätig waren, haben unser Kabel freigelegt und durchtrennt", hiess es. Verizon arbeite aktiv daran, das beschädigte Kabel zu reparieren und die Verbindung "so schnell wie möglich wiederherzustellen".
Wie lange die Reparatur andauern könnte, ist nicht bekannt. Auswirkungen mit Blick auf die UN-Generalversammlung in New York in dieser Woche, bei der zahlreiche Diplomaten und Regierungschefs anreisen, sind unklar./heh/DP/nas
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: ASMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legten zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.