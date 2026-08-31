Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Vormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 210,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 210,00 CHF. Zuletzt wechselten 7'171 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 21,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,20 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 1,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,82 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Flughafen Zürich möglicherweise am 10.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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