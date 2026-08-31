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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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31.08.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 210,00 CHF.

Flughafen Zürich
209.54 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'124 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 211,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'886 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 21,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 206,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,82 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,32 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
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