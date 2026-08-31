Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'124 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 211,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'886 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 21,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 206,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,82 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,32 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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