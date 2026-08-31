Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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31.08.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 208,80 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 208,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Flughafen Zürich-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 20'169 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Bei 206,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 1,25 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,82 CHF belaufen.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,32 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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