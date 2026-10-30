Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagvormittag im Plus

Das Papier von Flughafen Zürich legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 203,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'834 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 204,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 204,80 CHF. Zuletzt wechselten 1'866 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,94 Prozent. Bei 186,40 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,88 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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