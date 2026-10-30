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30.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 204,40 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 204,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 204,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'930 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 30,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 8,81 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Flughafen Zürich am 30.10.2026
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