Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 204,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 204,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'930 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 30,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 8,81 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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